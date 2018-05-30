Не все крымские пляжи успеют получить санэпидзаключения к началу туристического сезона

30.05.18 12:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Около 60 из 445 пляжей Крымского полуострова, которые планируются к открытию в нынешнем курортном сезоне, получили санитарно-эпидемиологические заключения на сегодняшний день, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

"На территории республики Крым и Севастополя к открытию планируются 445 пляжей. Порядка 60 пляжей имеют санитарно-эпидемиологические заключения, это в разы больше по сравнению с прошлым годом: в 2017 году ни один пляж санитарно-эпидемиологические заключения на данный период времени не имел, были только пляжи, которые обратились за проведением экспертизы", - сказала Н.Пеньковская.

По ее словам, к 1 июня санитарно-эпидемиологические заключения получат не 100% пляжей. "Предприниматели работают над вопросом и готовят пляжные территории к сезону, мы это видим и констатируем", - отметила она

Готовность пляжа к турсезону оценивается не только по наличию санзаключения, но также по получению документов, указываемых в паспорте пляжной территории. Этим вопросом занимается Минкурортов Крыма.