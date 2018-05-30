Пожар в детском реабилитационном центре произошел в Иваново, пострадавших нет

30.05.18 12:40

© РИА Новости. Николай Хижняк

30 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар в одном из корпусов детского реабилитационного центра произошел в Иваново, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании в реабилитационном центре поступил в среду в 11:50. Пожар произошел в кабинете на втором этаже административного корпуса. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Из здания были эвакуированы 20 сотрудников учреждения. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детей в этом здании не было. Пожар был ликвидирован в 12:05.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.