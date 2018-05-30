Дело о торговле несуществующими квартирами расследуют в Сочи

30.05.18 13:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Сочи инициировала возбуждение уголовного дела по факту мошенничества с недвижимостью в городе-курорте, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.

В ходе проверки установлено, что разрешение на строительство жилого дома по ул.Войкова в Сочи ЖСК "Тасмана-2" администрацией Сочи не выдавалось. Между тем, председатель ЖСК незаконно собрал на строительство дома более 7,8 млн рублей.

"По факту продажи несуществующих квартир возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - отметил представитель прокуратуры.

По его словам, в настоящее время принимается комплекс мер, направленных на установление иных потерпевших.

Ход и расследование уголовного дела взяты на контроль прокуратурой района.