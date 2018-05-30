В Новгородской области загорелся мусорный полигон

30.05.18 13:07

© РИА Новости. Сергей Ермошин

30 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар на полигоне твердых бытовых отходов тушат в среду в городе Малая Вишера Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в администрации района.

"Информация о пожаре поступила нам около 11.00 мск. Причина возгорания пока не установлена. В настоящий момент площадь пожара составляет 200-300 кв. м. Открытого пламени почти нет, его сбивают", - сказал собеседник агентства.

Тушением огня занимаются сотрудники и техника арендатора полигона - предприятия "Экосервис". Им помогают пожарные. Сведений о жертвах и травмированных нет. Задымления в Малой Вишере не наблюдается.