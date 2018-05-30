Черное море у берегов Крым чистое, сообщает Роспотребнадзор

30.05.18 13:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Морская вода в районе пляжей Крымского полуострова чистая, отклонения от нормы при ее исследованиях не выявлены, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

"Исследовано 1 128 проб, из них в зонах рекреации с момента получения санэпидзаключений нестандартных проб не зарегистрировано", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю на пресс-конференции в среду.

Н.Пеньковская сообщила также, что на полуострове в текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество проб морской воды. Так, в текущем году по данным на конец мая взяты 1 128 проб на микробиологические показатели (791 - в 2017г.), 1 108 проб на санитарно-химические показатели (582), 710 проб на паразитологические показатели (312).

"По результатам всех исследований четыре пробы были нестандартные в Керченской зоне, после повторного лабораторного исследования вода соотвествовала требованиям. Хочу отметить: это были точки мониторинга в Керчи, не пляжные территории", - сказала главный государственный санврач Крыма.