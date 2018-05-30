Поморье планирует переработать до 10 тыс. тонн дальневосточной рыбы в этом году

30.05.18 13:34

© РИА Новости. Павел Львов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Архангельская область планирует увеличить объем поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути для переработки, рассказал в интервью "Интерфаксу" губернатор региона Игорь Орлов.

"В 2017 году мы получили оттуда (с Дальнего Востока - ИФ) около 3 тыс. тонн рыбы, а в этом году, согласно проектам и планам рыбопереработчиков, ожидаем до 10 тыс. тонн продукции", - сказал глава области.

Он добавил, что две компании в Архангельске получили квоты под строительство рыбоперерабатывающих комплексов с общей мощностью до 50 тыс. тонн продукции в год. Кроме того, компания "Архангельский траловый флот" разместила заказ на шесть новых судов под дополнительные квоты.

По словам губернатора, регион ставит задачу стать одним из основных поставщиков рыбной продукции в центральной части России.

Полный текст интервью с И.Орловым опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".