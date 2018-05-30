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30.05.18 13:58
Уголовное дело возбуждено из-за пропажи ребенка в Кузбассе
После исчезновения ребенка следствие возбудило дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица).
"Изучаются возможные пути следования ребенка от дома. Изучается берег реки, где девочка иногда играла с другими детьми, опрошены учителя, одноклассники и родственники ребенка. Принимаются меры к получению данных видеорегистрации с общественного транспорта за последние сутки", - говорится в релизе.
В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД сообщает, что в поисках задействовано около 500 человек.
"Сформированы несколько поисковых групп, которые обследуют частный сектор, берег реки Бачат и прилегающие территории", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, девочка пропала в микрорайоне "Чертинский" во вторник около 15:00 (11:00 мск), когда ушла гулять. Отец девочки пытался найти ее самостоятельно, после чего обратился в правоохранительные органы. К поискам ребенка подключены волонтеры и местные жители.
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