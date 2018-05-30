Уголовное дело возбуждено из-за пропажи ребенка в Кузбассе

30.05.18 13:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Берег реки в городе Белово (Кемеровская область) обследуют участники поисков семилетней девочки, пропавшей накануне днем, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области в среду.

После исчезновения ребенка следствие возбудило дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

"Изучаются возможные пути следования ребенка от дома. Изучается берег реки, где девочка иногда играла с другими детьми, опрошены учителя, одноклассники и родственники ребенка. Принимаются меры к получению данных видеорегистрации с общественного транспорта за последние сутки", - говорится в релизе.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД сообщает, что в поисках задействовано около 500 человек.

"Сформированы несколько поисковых групп, которые обследуют частный сектор, берег реки Бачат и прилегающие территории", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, девочка пропала в микрорайоне "Чертинский" во вторник около 15:00 (11:00 мск), когда ушла гулять. Отец девочки пытался найти ее самостоятельно, после чего обратился в правоохранительные органы. К поискам ребенка подключены волонтеры и местные жители.