Экземпляры научного издания романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" поступят в муниципальные библиотеки Ростовской области

30.05.18 14:02

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30 мая. Interfax-Russia.ru - Более 500 экземпляров научного издания романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" передадут в городские и сельские библиотеки Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Это издание вызывает большой интерес у жителей Дона. В каждый муниципалитет будут переданы десятки экземпляров, они поступят в сельские и городские библиотеки", - сказал министр культуры Ростовской области Владимир Бабин на заседании правительства региона.

Отмечается, что каждый том книги заканчивается текстологическими комментариями, в которых подробно описывается работа автора над рукописями и печатными текстами романа, редакторские и идеологические вмешательства в текст "Тихого Дона", обосновывается выбор основного источника для каждой книги. Приводится перечень разночтений и вносимых поправок в текст романа, основанный на подлинно научном исследовании каждого источника и принципах современной текстологии.