Власти Иркутской области к концу года планируют запустить программу льготной ипотеки

30.05.18 14:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "ДОМ.РФ" для разработки совместной программы предоставления жителям региона ипотечных кредитов под 5,75% годовых, сообщила пресс-служба облправительства.

"Предоставление ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой планируется начать в четвертом квартале 2018 года, после внесения изменения в областной бюджет на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области", - говорится в сообщении.

В программе будут предусмотрены категории граждан, имеющие право на получение льготной ипотеки, прежде всего это молодые и многодетные семьи, молодые специалисты.

"Реализация в Иркутской области данной программы позволит существенно снизить ипотечные платежи граждан и привлечь дополнительные средства в строительство", - отмечается в сообщении.