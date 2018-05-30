Морские порты Ростовской области могут в 2018г увеличить перевалку зерна на 16,8%

30.05.18 14:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 мая. Interfax-Russia.ru - Морские порты Ростовской области в 2018 году планируют перевалить 23,228 млн тонн зерна, сообщил руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря" Сергей Сафоничев журналистам в четверг.

В 2017 году объем перевалки зерна составил 19,88 млн тонн. Таким образом, в этом году показатель может вырасти на 16,8%.

По словам С.Сафончиева, в январе-мае морпорты Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов уже перевалили 7 млн тонн зерна, с июня по декабрь планируется перевалить еще 16,228 млн тонн.

В частности, в июне-декабре морпорт Ростов-на-Дону планирует перевалить 7,787 млн тонн, морпорт Азов - 7,3 млн тонн, морпорт Таганрог - 1,141 млн тонн с учетом данных, представленных операторами грузовых терминалов.