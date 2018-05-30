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30.05.18 14:49
Морские порты Ростовской области могут в 2018г увеличить перевалку зерна на 16,8%
В 2017 году объем перевалки зерна составил 19,88 млн тонн. Таким образом, в этом году показатель может вырасти на 16,8%.
По словам С.Сафончиева, в январе-мае морпорты Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов уже перевалили 7 млн тонн зерна, с июня по декабрь планируется перевалить еще 16,228 млн тонн.
В частности, в июне-декабре морпорт Ростов-на-Дону планирует перевалить 7,787 млн тонн, морпорт Азов - 7,3 млн тонн, морпорт Таганрог - 1,141 млн тонн с учетом данных, представленных операторами грузовых терминалов.
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