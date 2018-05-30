Департамент здравоохранения Москвы сообщает о шести пострадавших от сильного ветра

30.05.18 14:56

© РИА Новости. Александр Онопа

30 мая. Interfax-Russia.ru - Из-за сильного ветра, который отмечается в Москве в среду, за медицинской помощью обратились шесть человек, из которых двое - дети.

"Все они в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы", - сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун журналистам.

По его словам, в настоящее время проводится необходимая диагностика и уточнение состояния пострадавших.

"Жизни обратившихся ничего не угрожает. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - подчеркнул А.Хрипун.