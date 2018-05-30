Сильный ветер отключил свет в трех районах Нижегородской области

30.05.18 15:03

© РИА Новости. ФСБ РФ

30 мая. Interfax-Russia.ru - Непогода в среду оставила без электроснабжения жителей нескольких районов Нижегородской области.

Представитель "Нижновэнерго" сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что из-за сильного ветра произошли частичные отключения в трех районах: Дзержинске, Балахне и Уренском районе. "На месте работают оперативные бригады", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время поступает информация о частичных нарушениях электроснабжения в ряде районов. "Информации о жертвах и пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.

Собеседник агентства также сообщил о поступлении в МЧС сигналов о частичном повреждении кровли здания на территории нижегородского кремля.

Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями поврежденной кровли одной из башен, а также кровли над кремлевской стеной. Кроме того, на фотографиях запечатлены упавшие на дорогу или машины деревья и опоры ЛЭП.

Региональное управление МЧС предупреждает жителей области, что сильный ветер, порывы которого могут достигать 22-27 м/с, сохранится до ночи.