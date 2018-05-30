Дагестан получит около 500 млн рублей на завершение строительства соцобъектов

30.05.18 15:13

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что республика получит финансовую поддержку из центра на решение проблемы долгостроев, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В. Васильев на еженедельном рабочем совещании сообщил, что фракция "Единая Россия", Государственная дума и Минфин России поддержали Республику Дагестан, предусмотрев в федеральном бюджета 2018 года средства в объеме 497,1 млн рублей для завершения строительства социальных объектов и ввод их в эксплуатацию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава региона подчеркнул, что для финансирования были заявлены 11 объектов незавершенного строительства (долгострои) - объекты образования и коммунальной инфраструктуры, строительство которых было начато в разные годы, начиная с 2005-го.

"Речь идет о шести школах на 1500 ученических мест (в селе Эминхюр Сулейман-Стальского района, селе Гельхен Курахского района, селе Тинди Цумадинского района, в селе Цуртиль Табасаранского района, пристройки к школам в селе Таловка Тарумовского района и № 5 в городе Кизляре), двух спортивных объектах, трех объектах водоснабжения", - уточнил собеседник агентства.