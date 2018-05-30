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30.05.18 15:36

Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

© РИА Новости. Александр Чипурин
30 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в связи с досрочным прекращением полномочий действующего губернатора Александра Козлова.

"Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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