Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края

30.05.18 15:41

© РИА Новости. Сергей Черных

30 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина по его желанию. Этим же указом Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного губернатором региона.

Указ от 30 мая вступает в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

В.Томенко до настоящего времени занимал пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора - председателя правительства Красноярского края.