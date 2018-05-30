Сильный ветер оставил без энергоснабжения более 25 тыс. жителей Ивановской области

30.05.18 15:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 мая. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер нарушил электроснабжение в Иваново и пяти муниципальных районах области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Всего без электричества остались более 4,3 тыс. домов с населением 25,1 тыс. человек, говорится в прес-релизе.

К аварийно-восстановительным работам привлечены более 270 человек, 57 единиц техники.

Восстановить электроснабжение планируется к 21:00 среды.

Мт ст