Исчезли 3 млн евро из денег, изъятых у полковника полиции Захарченко – источник

30.05.18 16:32

© РИА Новости. Михаил Фомичев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

Д.Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Д.Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.