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30.05.18 16:48

Отключение электричества произошло в ряде районов и городов Татарстана из-за сильного ветра

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
30 мая. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер оставил без света населенные пункты и города Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду.

По информации ведомства, стихия затронула Зеленодольский район и частично город Зеленодольск, Высокогорский район, Казань и Лаишевский район.

"На территории Зеленодольска повалены десять деревьев, пострадал автомобиль. Количество отключенных потребителей уточняется", - говорится в пресс-релизе.

Там же сообщается, что в Высокогорском районе без света девять домов, в которых проживает 52 человека. В селе Высокая Гора повреждена кровля одного частного дома.

В Казани электричества нет поселках Борисоглебское и Сухая река с населением 1500 человек.

В Лаишевском районе под отключение попали 339 домов, 1200 человек, из них 268 детей.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о том, что шквалистый ветер повредил часть крыши театра им.К.Тинчурина в Казани.

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