Акционер "Саратовских авиалиний" хочет создать новую авиакомпанию

30.05.18 16:54

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 мая. Interfax-Russia.ru - Аркадий Евстафьев, акционер авиакомпании "Саратовские авиалинии", сертификат эксплуатанта которой был аннулирован в среду Росавиацией, хочет создать новую авиакомпанию, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

"Акционером выражена заинтересованность в создании перевозчика с организацией на новом уровне, прежде всего, лётной работы, в том числе, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения", - сказали в министерстве.

При этом в Минтрансе отметили, что в настоящее время продолжает свою работу оперативный штаб по недопущению сбоев в перевозках пассажиров с билетами АО "Саратовские авиалинии".

В рамках штаба, созданного по поручению министра транспорта РФ Евгения Дитриха, проведены переговоры с акционером авиакомпании и аэропорта А.Евстафьевым о предоставлении слотов в аэропорту Саратова авиакомпаниям, которые выразили готовность перевозить до 13 июня включительно пассажиров "Саратовских авиалиний".

По итогам переговоров получено подтверждение от акционеров. "С сегодняшнего дня аэропорт начнет работать по регламенту. Данная необходимость продиктована целесообразностью оптимизации численности аэродромного персонала в связи с прекращением операционной деятельности. Аэропорт переходит на особый регламент деятельности", - уточнили в Минтрансе в среду.

Авиакомпания в течение 14 дней будет возвращать пассажирам деньги за приобретенные билеты. В течение суток будет определена процедура, адреса представительств, а также порядок оформления возвратов.

"При этом подчеркнём, что как юридическое лицо компания "Саратовские авиалинии" продолжает работать. Финансовый результат предприятия позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании, в которой в настоящий момент работает 1 тыс. человек", - заключил представитель министерства.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее, изучив некорректно составленную заявку перевозчика на снятие ограничения, Росавиация предложила ему добровольно прекратить деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько обвинял руководство "Саратовских авиалиний" в "полной безответственности" в вопросах безопасности. После этого компания сменила гендиректора, лизинговала несколько новых самолетов, начала ребрендинг. В свою очередь, Росавиация дала компании второй шанс, продлив действие сертификата до 30 мая, однако 30 мая он был аннулирован. "По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО "Саратовские авиалинии", в соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний (30 мая 2018 года - ИФ) у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта. Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", - сообщил представитель ведомства.