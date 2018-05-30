Отключения электроэнергии произошли в 63 населенных пунктах Нижегородской области из-за сильного ветра

30.05.18 16:58

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Непогода в среду оставила без электроснабжения жителей нескольких районов Нижегородской области.

Представитель "Нижновэнерго" сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что из-за сильного ветра произошли частичные отключения в трех районах: Дзержинске, Балахне и Уренском районе.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время поступает информация о частичных нарушениях электроснабжения в ряде районов.

"Без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в 7-ми муниципальных образованиях. Погибших и пострадавших нет. Причины отключений - короткие замыкания на линиях", - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Собеседник агентства также сообщил о поступлении в МЧС сигналов о частичном повреждении кровли здания на территории нижегородского кремля.

Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями поврежденной кровли одной из башен, а также кровли над кремлевской стеной. Кроме того, на фотографиях запечатлены упавшие на дорогу или машины деревья и опоры ЛЭП.

На местах аварий работают ремонтные бригады.

Также "в связи с неблагоприятными погодными условиями" приостановлена работа канатной дороги в Нижнем Новгороде, сообщает автоинформатор.

В свою очередь в пресс-службе УГИБДД региона агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в Сарове во время движения на крышу одной из машин упало дерево.

"Водитель получил ушибы. Аналогичный случай с падением дерева на автомобиль произошел днем в среду на 355 км автодороги Москва - Владимир - Нижний Новгород, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Региональное управление МЧС предупреждает жителей области, что сильный ветер, порывы которого могут достигать 22-27 м/с, сохранится до ночи.