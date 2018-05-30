Журналист Бабченко жив, он был привлечен к спецоперации СБУ

30.05.18 17:49

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 мая. Interfax-Russia.ru - Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - сказал А.Бабченко на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

Он добавил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад.

"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал А.Бабченко.

По его словам, то, что заказчиками была показана его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.

А.Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство А.Бабченко было заказано российскими спецслужбами.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил глава СБУ В.Грицак на брифинге в среду в Киеве.

Ранее сообщалось, что вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, журналист А.Бабченко. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность А.Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

Между тем директор ФСБ Александр Бортников назвал "чушью" и провокацией заявления украинских властей о причастности российских спецслужб к убийству журналиста Аркадия Бабченко.

"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал А.Бортников "Интерфаксу" в среду.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли сравнить убийство А.Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Да, думаю что да. Чистейшей воды провокация", - заявил директор ФСБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг ранее озвученные заявления украинских политиков, обвиняющих российские власти в причастности к убийству в Киеве А.Бабченко.

"Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства вот так сотрясать воздух, русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного, беспристрастного расследования", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие из Киева обвинения в адрес России.