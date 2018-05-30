|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.05.18 18:52
Руководство "Саратовских авиалиний" намерено сократить почти всех сотрудников, говорят власти региона
"По информации генерального директора АО "Саратовские авиалинии" Игоря Натыкана, в "Саравиа" планируется высвобождение 998 работников в связи с сокращением численности и штата с 30 августа при списочной численности занятых на предприятии в 1003 человек", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что соответствующая информация поступила в центр занятости населения Саратова.
"В настоящее время создана рабочая группа, в которую вошли представители министерства и центра занятости населения. Проведено совещание по разработке плана мероприятий в условиях высвобождения работников. Проводится подробный анализ представленных списков с целью соотнесения предоставленных данных с областной базой вакансий", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники регионального Минзанятости вместе с представителями Минтранса и транспортной прокуратуры проводят консультации с коллективом авиакомпании по вопросам занятости и трудового законодательства.
Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.
По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее, изучив некорректно составленную заявку перевозчика на снятие ограничения, Росавиация предложила ему добровольно прекратить деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько обвинял руководство "Саратовских авиалиний" в безответственности в вопросах безопасности.
После этого компания сменила гендиректора, лизинговала несколько новых самолетов, начала ребрендинг.
Росавиация дала компании второй шанс, продлив действие сертификата до 30 мая, однако в среду он был аннулирован.
АО "Саратовские авиалинии" владеет аэропортом Саратова.
|
Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket