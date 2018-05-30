Руководство "Саратовских авиалиний" намерено сократить почти всех сотрудников, говорят власти региона

30.05.18 18:52

Фото предоставлено пресс-службой компании

30 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Саратовские авиалинии", сертификат эксплуатанта которой аннулирован Росавиацией, планирует высвободить около 1 тыс. сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

"По информации генерального директора АО "Саратовские авиалинии" Игоря Натыкана, в "Саравиа" планируется высвобождение 998 работников в связи с сокращением численности и штата с 30 августа при списочной численности занятых на предприятии в 1003 человек", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что соответствующая информация поступила в центр занятости населения Саратова.

"В настоящее время создана рабочая группа, в которую вошли представители министерства и центра занятости населения. Проведено совещание по разработке плана мероприятий в условиях высвобождения работников. Проводится подробный анализ представленных списков с целью соотнесения предоставленных данных с областной базой вакансий", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники регионального Минзанятости вместе с представителями Минтранса и транспортной прокуратуры проводят консультации с коллективом авиакомпании по вопросам занятости и трудового законодательства.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее, изучив некорректно составленную заявку перевозчика на снятие ограничения, Росавиация предложила ему добровольно прекратить деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько обвинял руководство "Саратовских авиалиний" в безответственности в вопросах безопасности.

После этого компания сменила гендиректора, лизинговала несколько новых самолетов, начала ребрендинг.

Росавиация дала компании второй шанс, продлив действие сертификата до 30 мая, однако в среду он был аннулирован.

АО "Саратовские авиалинии" владеет аэропортом Саратова.