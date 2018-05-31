Паводком подтопило одно из якутских сел

31.05.18 06:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Село Налимск Среднеколымского района подтопило в связи с повышением температуры воздуха и обильным снеготаянием, также подтопленными остаются еще четыре населенных пункта Якутии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС

"В селе Налимск произошло подтопление 21 дворовой территории с населением 73 человек, в том числе 23 ребенка. Все люди расселены по родственникам и знакомым. Подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 75 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на реке Колыма в городе Среднеколымске и селах Березовка, Зырянка и Верхнеколымск остаются подтопленными 196 дворовых территорий с населением 2212 человек.

Сообщается, что в Колымской группе районов сформирована группировка сил спасателей в составе 245 человек, 10 плавсредств, 9 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна, в том числе от МЧС России продолжают работу шесть групп федеральных и региональных спасателей в количестве 41 человек личного состава, 6 плавсредств и 1 воздушное судно.