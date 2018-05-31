Обыски прошли в национальном парке "Бикин" в Приморье

31.05.18 06:23

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

31 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция провела обыски и изъяла документы в офисе национального парка "Бикин" в Приморском крае, говорится в сообщении нацпарка

"В среду в дополнительном офисе ФГБУ "Национальный парк "Бикин", расположенном в поселке Лучегорск, сотрудники отдела экономической безопасности отдела полиции по Пожарскому району взломали в учреждении двери, произвели обыск, изъяли всю документацию на бумажных и электронных носителях. В результате работа нацпарка парализована", - говорится в сообщении.

Руководство нацпарка связывает эти действия с тем, что осенью прошлого года сотрудники особо охраняемой природной территории пресекли попытку группы полицейских, находящихся в отпуске, проехать без разрешения на территорию парка.

"Это связано с лично неприязнью одного из полицейских, которому мы испортили отпуск в прошлом году, когда он с коллегами пытался проехать на территорию парка, но сотрудники нацпарка его остановили, попросили разрешение на посещение заповедной территории", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор нацпарка Алексей Кудрявцев.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что оперативно-розыскные мероприятия в нацпарке проведены в связи с оперативной информации о хищении бюджетных средств должностными лицами учреждения.

Полицейские действовали на основании судебного постановления.