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31.05.18 06:23
Обыски прошли в национальном парке "Бикин" в Приморье
"В среду в дополнительном офисе ФГБУ "Национальный парк "Бикин", расположенном в поселке Лучегорск, сотрудники отдела экономической безопасности отдела полиции по Пожарскому району взломали в учреждении двери, произвели обыск, изъяли всю документацию на бумажных и электронных носителях. В результате работа нацпарка парализована", - говорится в сообщении.
Руководство нацпарка связывает эти действия с тем, что осенью прошлого года сотрудники особо охраняемой природной территории пресекли попытку группы полицейских, находящихся в отпуске, проехать без разрешения на территорию парка.
"Это связано с лично неприязнью одного из полицейских, которому мы испортили отпуск в прошлом году, когда он с коллегами пытался проехать на территорию парка, но сотрудники нацпарка его остановили, попросили разрешение на посещение заповедной территории", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор нацпарка Алексей Кудрявцев.
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что оперативно-розыскные мероприятия в нацпарке проведены в связи с оперативной информации о хищении бюджетных средств должностными лицами учреждения.
Полицейские действовали на основании судебного постановления.
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