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31.05.18 06:32
Дату досрочных выборов губернатора Алтайского края парламент региона определит 8 июня
"Сегодня мною подписано распоряжение о созыве внеочередной сессии на 8 июня", - сказал А.Романенко.
По его словам, назначенный врио главы Алтайского края Виктор Томенко завтра прибудет в регион.
Как ранее сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального избиркома, чтобы выборы были проведены в единый день голосования, который в этом году состоится 9 сентября, депутаты должны принять решение о назначении процедуры досрочных выборов до 10 июня.
В пресс-центре Алтайского краевого Законодательного Собрания агентству сообщали, что 31 мая вопрос о назначении выборов рассматриваться не будет.
Ранее в среду А.Карлин заявил о том, что подал в отставку.
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