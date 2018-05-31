Дату досрочных выборов губернатора Алтайского края парламент региона определит 8 июня

31.05.18 06:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 мая. Interfax-Russia.ru - Внеочередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания, на которой будет назначена дата досрочных выборов главы региона в связи с отставкой Александра Карлина, состоится 8 июня, сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко в ходе сессии.

"Сегодня мною подписано распоряжение о созыве внеочередной сессии на 8 июня", - сказал А.Романенко.

По его словам, назначенный врио главы Алтайского края Виктор Томенко завтра прибудет в регион.

Как ранее сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального избиркома, чтобы выборы были проведены в единый день голосования, который в этом году состоится 9 сентября, депутаты должны принять решение о назначении процедуры досрочных выборов до 10 июня.

В пресс-центре Алтайского краевого Законодательного Собрания агентству сообщали, что 31 мая вопрос о назначении выборов рассматриваться не будет.

Ранее в среду А.Карлин заявил о том, что подал в отставку.