Жители Южных Курил обеспокоены возможным повышением цен на авиабилеты до Сахалина

31.05.18 07:34

© РИА Новости. Максим Блинов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Жители Южных Курил обеспокоены возможным повышением цен на авиабилеты с Курил на Сахалин и обратно, сообщил журналистам в четверг депутат Сахалинской облдумы Юрий Выголов.

Во время рабочей поездки на этой неделе группы депутатов областной думы на острова Кунашир и Шикотан к ним обратились встревоженные местные жители по данному вопросу.

"Областная власть сейчас изучает общественное мнение населения Южных Курил по поводу возможного введения усредненного тарифа на авиаперевозки из Южно-Сахалинска. Получается, что тариф поднимется для курильчан и снизится для гостей с материка. У курильчан резкая позиция по этому вопросу", - отметил он.

"Проблема сложная, будем ее решать", - добавил депутат.

Агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Ю. Выголов пояснил, что правительство Сахалинской области предлагает ввести усредненный тариф в размере 7,5 тыс. рублей по маршруту Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск для местных жителей, туристов и прочих приезжих граждан (не имеющих постоянную регистрацию в Сахалинской области). Одна из целей такого шага - развитие туризма.

В настоящее время для жителей Сахалинской области билет по данному маршруту обходится в 5 тыс. 950 рублей, для граждан, не имеющих постоянную регистрацию на островах, - 14 тыс. 835 рублей.

Местные СМИ сообщают, что губернатор региона Олег Кожемяко пообещал курильчанам, если местные жители не одобрят идею об усредненном тарифе, то ее внедрять не будут.