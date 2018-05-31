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31.05.18 07:55
Около 1 тыс. человек ищет пропавшую в Кузбассе девочку
"В поисках участвуют сотрудники полиции, в том числе кинологи со служебно-розыскными собаками, следователи СУ СКР, сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов Кузбасса, Томской и Новосибирской области. Общее количество участников операции составляет около 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что поисковые группы проверили частный сектор, заброшенные здания и сооружения. Водолазы обследовали 5 км русла реки Бачат. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в районе поисков.
Полиция просит водителей, имеющим на автомобилях видеорегистраторы и проезжавшим после 15:00 29 мая по автодороге "Белово - поселок Новый Городок" либо по улицам районов Чертинский, Бабанаково, 8-е Марта, Новый Городок, обратиться в правоохранительные органы.
В свою очередь, пресс-служба обладминистрации сообщает, что за информацию о местонахождении пропавшей выплатят вознаграждение.
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