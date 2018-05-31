Стоимость выборов губернатора Алтайского края может составить не менее 160 млн рублей

31.05.18 07:59

© РИА Новости. Михаил Мордасов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Проголосовать за губернатора Алтайского края смогут жители региона только на территории края, сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова журналистам в четверг.

"Стоимость выборов пока предварительная, сейчас финансовая служба подсчитывает. Я думаю, что сумма будет не менее 160 млн рублей, потому что увеличилась стоимость ставок членам избирательных участковых комиссий", - сказала она.

В участковых избирательных комиссиях, как отметила И.Акимова, трудятся свыше 15 тыс. человек.

Выдвижение кандидатов начнется после старта избирательной кампании, то есть на следующий день после официального опубликования документа о назначении выборов.

"Кандидаты в губернаторы края могут быть выдвинуты исключительно политическими партиями. Самовыдвижение на должность губернатора Алтайского края нашим законодательством не предусмотрено", - отметила И.Акимова.

Все средства на проведение выборов будут выделены из краевого бюджета.

Также крайизбирком намерен "обеспечить все виды современных демократических процедур" на выборах.

По словам И.Акимовой, в выборах смогу принять участие не мене 1,8 млн человек.