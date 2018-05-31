Строительство центра позитронно-эмиссионной томографии стартовало в Томске

31.05.18 08:01

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Возведение центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) началось в Томске, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин, отчитываясь по итогам 2017 года перед Законодательной думой Томской области в четверг.

"Частный инвестор наконец-то начал строительство ПЭТ-центра в Томске. Этот сверхсовременный центр станет важным звеном возрождённой онкологической службы, позволит диагностировать страшную болезнь на самых ранних стадиях, а значит - спасти много жизней", - сказала С.Жвачкин.

Он уточнил, что ПЭТ-центр разместится в Северном медицинском городке, который в настоящее время проектируется.