Томская область скорректирует стратегию развития региона с учетом новых "майских" указов

31.05.18 08:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области приступили к подготовке плана реализации новых "майских" указов, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин, отчитываясь по итогам 2017 года перед Законодательной думой Томской области в четверг.

"Среди 12 стратегических направлений развития страны есть проекты, которые мы уже начали в Томской области, но есть и новые. И я уже дал поручение администрации готовить план реализации указа по каждому направлению. Всем вместе нам предстоит серьезно поработать над внесением дополнений в стратегию развития области", - сказал С.Жвачкин.

Он напомнил, что главная цель новых "майских" указов - человек и улучшение качества его жизни.