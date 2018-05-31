Найти заказчика: СБУ инсценировало "убийство" журналиста Бабченко
  
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31.05.18 08:37

События с участием журналиста Бабченко являются очередной антироссийской провокацией

© РИА Новости. Александр Поляков
31 мая. Interfax-Russia.ru - В МИД России выразили радость по поводу того, что российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив, но указывают на то, что следствием действий украинских властей стало введение в заблуждение всего мирового сообщества.

"Мы рады, что российский гражданин жив. Вместе с тем не можем не подчеркнуть следующее. Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади охарактеризовали произошедшее как инсценировку и провокацией против РФ.

"Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией", - говорится в комментарии.

Его авторы ожидают, что Служба безопасности Украины продолжат развивать эту провокацию.

"Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике - не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима. Уверены, что зарубежные партнеры и профильные международные институты сделают соответствующие выводы из этой ситуации", - отмечается в комментарии.

Ранее в среду российский журналист А.Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, заявил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

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