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31.05.18 09:04
Врио главы администрации Тюмени назначен Руслан Кухарук
Решение о назначении принято на заседании Тюменской городской думы единогласно.
Р.Кухарук в администрации Тюмени курировал имущественные отношения.
В ходе заседания депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации Александра Моора, назначенного накануне президентом Владимиром Путиным врио губернатора Тюменской области.
А.Моор в свою очередь поблагодарил депутатов за совместную работу. "Мы много за эти годы сделали, но еще много стоит задач и проблем", - отметил он.
Глава Тюмени будет избран городской думой нового созыва осенью 2018 года.
29 мая президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Якушева, который 18 мая был назначен главой Минстроя РФ.
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