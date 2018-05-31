Законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила внесен в свердловское Заксобрание

31.05.18 09:12

© РИА Новости. Владимир Федоренко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Законопроект предусматривает, что представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса.

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления в четверг рассмотрел законопроект и рекомендовал парламенту принять его в трех чтениях.

"Это (Нижний Тагил - ИФ) единственный город, где у нас были прямые выборы главы муниципального образования, на всех остальных наших территориях ранее уже принимался переход на другую систему выборов", - отметил председатель комитета Михаил Ершов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в апреле депутаты Заксобрания региона в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Спустя некоторое время после этого мэр Евгений Ройзман подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

Также сообщалось, что 28 мая президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.