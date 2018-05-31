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Авиакомпания "Скол" выплатит своей обанкроченной базе техобслуживания еще 45 млн руб. по решению суда

© РИА Новости. Владимир Трефилов
31 мая. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа на заседании в среду частично удовлетворил иск о взыскании с авиакомпании "Скол" задолженности по иску ООО "База технического обслуживания авиационной техники "Скол", говорится в картотеке арбитражных дел.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе суда, с авиакомпании взыскано почти 45 млн рублей.

"Суд взыскал 44,963 млн рублей, в том числе 40,931 млн основной задолженности и 4,032 млн рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что суд принял решение в удовлетворении остальной части исковых требований отказать, не пояснив, о каких требованиях идет речь и причины такого решения.

Ранее со ссылкой на материалы суда сообщалось, что в начале марта 2018 года ООО "База технического обслуживания авиационной техники "Скол" подало иск в Арбитражный суд ХМАО о взыскании с авиакомпании "Скол" 44,9 млн рублей задолженности.

В январе 2005 года между компаниями был заключен договор, в соответствии с которым "База технического обслуживания авиационной техники "Скол" обязалась выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию в соответствии с имеющимися сертификатами вертолетов Ми-8Т, Ми-26Т, а заказчик - авиакомпания "Скол" - принимать и оплачивать работу исполнителя. С октября 2016 года по март 2017 года база техобслуживания выполнила работы на сумму около 40 млн рублей, при этом авиакомпания оказанные услуги не оплатила.

В материалах также отмечается, что 14 марта 2017 года решением Арбитражного суда Красноярского края ООО "База технического обслуживания авиационной техники "Скол" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный управляющий, который и обратился в арбитражный суд ХМАО с иском к авиакомпании "Скол".

Арбитражный суд ХМАО 23 мая 2018 года удовлетворил полностью еще один иск ООО "База технического обслуживания авиационной техники "Скол", взыскав с авиакомпании "Скол" 60,937 млн рублей задолженности по договору на техническое обслуживание воздушных судов от 1 марта 2010 года.

ООО "Авиакомпания "Скол" создано в 2000 году в Сургуте. Компания осуществляет вертолетные работы на территории Восточной и Западной Сибири, а также за границей. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Согласно информации на сайте компании, флот перевозчика состоит из 42 воздушных судов: вертолетов Ми-26Т, Ми-8, Ми-171, Airbus Helicopters, Agusta Westland AW109 SP, а также нескольких самолетов Сessna, Як-40 и DHC-6 Twin Otter.

Сообщалось, что авиакомпания "Скол" получила 3-летний контракт ООН по оказанию вертолетных услуг в Южном Судане на $90 млн. Перевозчик выиграл соответствующий тендер в июне 2017 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "База технического обслуживания авиационной техники "Скол" зарегистрировано в Емельяновском районе Красноярского края. Занималось ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов, включая космические. В настоящее время находится в стадии ликвидации. По 50% компании принадлежит авиакомпании "Скол" и генеральному директору авиакомпании "Скол" Сергею Шилову.

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