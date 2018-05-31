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31.05.18 09:30

Власти оценили стоимость строительства новой станции метро в Самаре в 6 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
31 мая. Interfax-Russia.ru - Предполагаемая предельная стоимость строительства в Самаре станции метро "Самарская" с полуперегоном составляет 6 млрд рублей, говорится в материалах объявленного облправительством аукциона на проектирование этой станции.

Заказчиком проектирования выступает Главное управление торгов Самарской области. Начальная (максимальная) контракта составляет 185,1 млн рублей.

Заявки принимаются до 20 июня, подведение итогов запланировано на 22 июня.

Победителю конкурса необходимо будет выполнить проектно-изыскательские работы в течение 10 месяцев со дня заключения контракта.

В настоящее время самарское метро состоит из 10 станций, расположенных на единственной ветке.

Станция метро "Самарская" должна стать следующей в ветке после станции "Алабинская". Работы по строительству "Алабинской" начались в Самаре в 2007 году, станция открылась для пассажиров спустя 8 лет.

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