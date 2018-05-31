|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.05.18 09:30
Власти оценили стоимость строительства новой станции метро в Самаре в 6 млрд рублей
Заказчиком проектирования выступает Главное управление торгов Самарской области. Начальная (максимальная) контракта составляет 185,1 млн рублей.
Заявки принимаются до 20 июня, подведение итогов запланировано на 22 июня.
Победителю конкурса необходимо будет выполнить проектно-изыскательские работы в течение 10 месяцев со дня заключения контракта.
В настоящее время самарское метро состоит из 10 станций, расположенных на единственной ветке.
Станция метро "Самарская" должна стать следующей в ветке после станции "Алабинская". Работы по строительству "Алабинской" начались в Самаре в 2007 году, станция открылась для пассажиров спустя 8 лет.
|
Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket