Нарушенное из-за штормового ветра электроснабжение восстановлено в Кировской и Пензенской областях и Татарстане

31.05.18 09:32

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в ряде регионов Приволжского федерального округа, нарушенное в среду из-за сильного ветра и грозы.

На сайте Минэнерго РФ сообщается, что в 05:35 мск четверга аварийно-восстановительные работы были завершены в Кировской области, где без света оставалось около 11,8 тыс. человек в 116 населенных пунктах.

В 06:04 мск ремонтные заботы закончены в Пензенской области, где электроснабжение было прервано в 63 населенных пунктах с населением порядка 19,5 тыс. человек.

Также в ночь на четверг электроснабжение было восстановлено в Татарстане, где накануне был обесточен 71 населенный пункт.

В Нижегородской области, Удмуртии и Мордовии аварийно-восстановительные работы еще ведутся.