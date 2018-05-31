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31.05.18 09:43
Власти Удмуртии рассчитывают на рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Ижевском
"Переговоры закончились, мы ждем дату. Мы очень надеемся, что в скором времени "Аэрофлот" откроет регулярные рейсы Москва - Ижевск, Ижевск - Москва", - сказал А.Бречалов.
Он добавил, что после замера пассажиропотока с открытием этих рейсов власти республики сделают выводы о том, будут ли они проводить реконструкцию аэропортового комплекса "Ижавиа" своими силами, либо привлекут инвесторов.
В свою очередь генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики Дмитрий Генералов уточнил, что, по предварительным оценкам, реконструкция аэропортового комплекса обойдется в 850 млн рублей.
В январе текущего года А.Бречалов заявлял о планах выделения аэропортового комплекса из состава "Ижавиа" в отдельное юрлицо. Позже он уточнял, что власти республики намерены завершить этот процесс осенью и привлечь инвестора в аэропортовый комплекс.
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