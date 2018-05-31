Почти три десятка жителей Нижегородской области обратились за медпомощью после урагана

31.05.18 09:51

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

31 мая. Interfax-Russia.ru - Нескольким десяткам жителей Нижегородской области, попавшим накануне в грозовой фронт, пришлось обратиться за помощью к медикам.

"За медицинской помощью обратились 29 человек, 23 из них - жители областного центра", - сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области в четверг.

В зону неблагоприятных метеоявлений накануне попали почти все районы области. Больше всего от штормового ветра пострадали города Нижний Новгород, Арзамас и Бор, а также Кулебакский, Городецкий, Богородский и Володарский районы. Всего по Нижегородской области последствия непогоды в разной мере ощутили 757 населенных пунктов.

По данным на 23:00 среды, без электроснабжения оставались почти 44 тыс. человек. Ветром повалено 1834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде - 540 деревьев, большинство из них к полуночи 31 мая было убрано. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 - в Нижнем Новгороде.

По словам и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александра Байера, для оперативного восстановления всех объектов жизнеобеспечения органам МСУ, в том числе администрации Нижнего Новгорода рекомендовано ввести на своих территориях режимы ЧС.

"В случае необходимости областной помощи решение о ее выделении будет приниматься региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям", - приводятся в сообщении слова А.Байера.

Накануне на Нижегородскую область обрушился штормовой ветер, который местами достигал 28 м/с. По состоянию на 19:00 среды, без электроэнергии находилось до 170 тысяч человек.