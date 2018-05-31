Ликвидированы подпольные мастерские по модернизации оружия в Московской, Новгородской и Тверской областях

31.05.18 10:03

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

31 мая. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности групп лиц, причастных к незаконным поставкам и обороту оружия в 14 субъектах РФ.

"29 мая в 14 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что обнаружено и изъято 83 единицы огнестрельного оружия, "прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей".

"Задержан гражданин России, находившийся в федеральном розыске", - сообщает ЦОС ФСБ.

Спецслужба сообщает, что мероприятия по пресечению противоправной деятельности лиц и отдельных групп, "причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения на территории субъектов РФ", проводились совместно с МВД России.

В числе изъятого оружия: пулеметы "РПК", "Дегтярева", "МГ-34"; автоматы "АК-103", "АК-74", 2АК-47", пистолеты-пулеметы "ППС", "МП-38". Изъяты также винтовки и карабины различных типов, пистолеты, револьверы, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около 4 тыс. патронов различного калибра, свыше 15 кг взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности задержанных, установлению их связей, а также фактов возможной причастности к совершению других противоправных действий на территории РФ, сообщает ЦОС ФСБ.