Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевой корабль "Пытливый" ЧФ идут в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

31.05.18 10:12

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Корабли Черноморского флота (ЧФ) фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевой корабль "Пытливый" вышли из состава Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и взяли курс на Севастополь, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"В настоящее время корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - уточнил он.

По его словам, за время нахождения в дальней морской зоне экипажи кораблей провели комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем и в составе группы кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по учебным надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

"В настоящее время в составе соединения ВМФ России в Средиземном море продолжают выполнение задач порядка 15 кораблей и судов обеспечения", - сказал В.Трухачев.