Короткий номер "скорой" не работает в Симферополе из-за хищения кабеля

31.05.18 10:47

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 мая. Interfax-Russia.ru - Хищение телефонного кабеля привело к невозможности с раннего утра четверга принимать вызовы "скорой помощи" по номеру "103" в столице Крыма, сообщает министерство здравоохранения республики.

"С 04:00 мск не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" по причине хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП "Крымтелеком", - говорится в сообщении Минздрава.

Номер "103" временно недоступен. "Просьба звонить по номеру телефона "112", а также по номерам +7 978 941-58-69, +7978 941-58-71, +7978 941-58-72", - отмечает пресс-служба профильного ведомства.

Также можно обращаться напрямую на подстанцию скорой медпомощи или непосредственно в организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.