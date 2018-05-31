Более 300 жилищных сертификатов получили семьи, пострадавшие на Ставрополье от прошлогоднего паводка

31.05.18 10:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 мая. Interfax-Russia.ru - Государственные жилищные сертификаты (ГЖС) выданы 316 ставропольским семьям, чьи дома пришли в негодность после паводка в мае 2017 года, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"После паводка (в мае 2017 года - ИФ) аварийным признан 571 дом, выдано 316 ГЖС. Уже погашено 144 сертификата на общую сумму 184,5 млн рублей", - сказал В.Владимиров в четверг в ходе отчета о работе в 2017 году перед краевым парламентом.

Он отметил, что пострадавшие от паводка подали более 22 тыс. заявлений - на 22 тыс. 332 выплаты.

"Подчеркну, что с прошлого паводка помощь из краевого бюджета увеличена в восемь раз - с 54 до 440 тыс. рублей", - уточнил губернатор.

По данным краевых властей, от наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью было затоплено свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек.

Общий ущерб, нанесенный краю паводком, оценивается в 2,6 млрд рублей.