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31.05.18 10:59
Более 300 жилищных сертификатов получили семьи, пострадавшие на Ставрополье от прошлогоднего паводка
"После паводка (в мае 2017 года - ИФ) аварийным признан 571 дом, выдано 316 ГЖС. Уже погашено 144 сертификата на общую сумму 184,5 млн рублей", - сказал В.Владимиров в четверг в ходе отчета о работе в 2017 году перед краевым парламентом.
Он отметил, что пострадавшие от паводка подали более 22 тыс. заявлений - на 22 тыс. 332 выплаты.
"Подчеркну, что с прошлого паводка помощь из краевого бюджета увеличена в восемь раз - с 54 до 440 тыс. рублей", - уточнил губернатор.
По данным краевых властей, от наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью было затоплено свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек.
Общий ущерб, нанесенный краю паводком, оценивается в 2,6 млрд рублей.
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