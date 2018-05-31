Количество погибших в ДТП в Кабардино-Балкарии увеличилось до двух, 14 пострадало

31.05.18 11:07

© РИА Новости. Андрей Стенин

31 мая. Interfax-Russia.ru - Два человека погибло и 14 пострадало в результате столкновения пассажирской "Газели" и КАМАЗа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД республики.

"Число погибших выросло до двух. Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Еще 14 человек госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирской "Газели" с КАМАЗом в Кабардино-Балкарии погиб один человек, еще 11 получили травмы. По информации Минздрава Кабардино-Балкарии, 10 человек были доставлены в ближайший госпиталь с переломами, еще один пострадавший был направлен в республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой.