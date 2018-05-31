Электрснабжение восстановлено в восьми муниципалитетах Ивановской области с населением более 31 тыс. человек

31.05.18 11:34

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 мая. Interfax-Russia.ru - В Ивановской области за прошедшие сутки электроснабжение восстановлено в 133 населенных пунктах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

После аварийного отключения электроснабжения из-за штормового циклона в среду электричество подано в 5 тыс.552 дома с населением 31 тыс. 308 человек, в том числе 6 тыс. 645 детей, а также в четыре социально-значимые объекта.

В зону отключения попало около 200 трансформаторных подстанций и жилые дома в восьми муниципальных образованиях - в Иваново, Тейковском, Заволжском, Кинешемском, Лежневском, Пестяковском, Савинском и Шуйском районах.