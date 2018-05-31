Тамбовская область приняла стратегию развития региона до 2035 года

31.05.18 11:42

© РИА Новости. Владимир Сергеев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Тамбовская областная дума приняла в окончательном варианте закон "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года", сообщила пресс-служба областной администрации.

"Стратегия разработана по инициативе главы администрации области Александра Никитина. Над новым планом развития региона работали представители власти, бизнеса, науки, общественности. Проект прошел обсуждение в каждой территории. Более того, она получила высокие оценки на федеральном уровне, согласована с ключевыми министерствами", - говорится в сообщении.

По словам А.Никитина, которые приведены в пресс-релизе, в основе Стратегии остается целевой подход к развитию всех сфер жизнедеятельности региона. Вместе с тем, она включает новые проекты, которые способны придать новые импульсы развития.

"Это проекты, востребованные экономикой, но под которые нам нужно четко спланировать ресурсы: кадровые, управленческие, бюджетные. Стратегия-2035 - это инновационный сценарий развития региона. В результате его реализации Тамбовщина выйдет в безоговорочные лидеры по таким показателям, как удовлетворенность людей качеством жизни, развитие индустриализации. Стратегия предполагает модернизацию, цифровизацию, эффективное государственное регулирование. Основная ее задача - увеличить долю отраслей с высокой добавленной стоимостью, а именно перерабатывающих производств. Речь идет о развитии сектора глубокой переработки сельхозпродукции", - подчеркнул А.Никитин.

В числе важных проектов тамбовские власти рассматривают проект "Мичуринская долина". Идея заключается в том, чтобы на одной площадке объединить новейшие отечественные и зарубежные агропромышленные производственные комплексы и технологические инновации.

Плана действий по реализации новой Стратегии будет утвержден до конца года.