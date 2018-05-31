Дали слово: нефтяники пообещали держать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо
  
Особое доверие: президент РФ назначил Виктора Томенко врио главы Алтайского края
   
Суд да дело: "Газпром" нашел доказательства нарушений в Стокгольмском арбитражном суде
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
31.05.18 12:03

Сильный ветер повалил в столице 30 мая более сотни деревьев

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
31 мая. Interfax-Russia.ru - По предварительной оценке, шквалистым ветром 30 мая в столице было повалено более 100 деревьев, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями было повреждено полтора десятка автомобилей. Кроме того, порывами ветра было повреждено несколько кровель зданий", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро Москвы уточнили, что порывы ветра в городе 30 мая местами достигали 18 м/с.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 30 мая сообщил, что травмы из-за шквалистого ветра в городе получили два человека.

"Во время сильного ветра в Москве в больницы поступили шесть человек. По предварительным данным, у четырех травмы не связаны с природной стихией. Но неважно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере".

Штормовое предупреждение в Москве было объявлено в 07:00 30 мая. Утром в четверг оно продлено до 21:00. В столичном регионе из-за шквалистого ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.05.18 15:55
Улюкаев этапирован в колонию для отбытия наказания
.
  31.05.18 15:12
Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального Ярмыш под арестом
.
  31.05.18 13:14
Товарооборот Москвы с Финляндией вырос до 1 млрд евро в 2017 году
.
  31.05.18 12:14
"Желтый" уровень опасности объявлен в Московском регионе на 1 июня из-за заморозков
.
  31.05.18 11:51
Новый участок метро соединит БКЛ с МЦК в 2022 году
.
  30.05.18 18:40
Сильное похолодание идет к Москве
.
  30.05.18 17:05
Пожар на складе макулатуры в Москве ликвидирован - ГУ МЧС
.
  30.05.18 14:56
Департамент здравоохранения Москвы сообщает о шести пострадавших от сильного ветра
.
  30.05.18 11:19
Власти призывают москвичей по возможности отказаться от поездок по городу из-за шквалистого ветра
.
  30.05.18 09:47
Еще 15 станций метро откроют в Москве до конца года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket