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31.05.18 12:03
Сильный ветер повалил в столице 30 мая более сотни деревьев
"Упавшими деревьями было повреждено полтора десятка автомобилей. Кроме того, порывами ветра было повреждено несколько кровель зданий", - сказал собеседник агентства.
В метеобюро Москвы уточнили, что порывы ветра в городе 30 мая местами достигали 18 м/с.
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 30 мая сообщил, что травмы из-за шквалистого ветра в городе получили два человека.
"Во время сильного ветра в Москве в больницы поступили шесть человек. По предварительным данным, у четырех травмы не связаны с природной стихией. Но неважно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере".
Штормовое предупреждение в Москве было объявлено в 07:00 30 мая. Утром в четверг оно продлено до 21:00. В столичном регионе из-за шквалистого ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
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