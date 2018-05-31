Сильный ветер повалил в столице 30 мая более сотни деревьев

31.05.18 12:03

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

31 мая. Interfax-Russia.ru - По предварительной оценке, шквалистым ветром 30 мая в столице было повалено более 100 деревьев, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями было повреждено полтора десятка автомобилей. Кроме того, порывами ветра было повреждено несколько кровель зданий", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро Москвы уточнили, что порывы ветра в городе 30 мая местами достигали 18 м/с.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 30 мая сообщил, что травмы из-за шквалистого ветра в городе получили два человека.

"Во время сильного ветра в Москве в больницы поступили шесть человек. По предварительным данным, у четырех травмы не связаны с природной стихией. Но неважно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере".

Штормовое предупреждение в Москве было объявлено в 07:00 30 мая. Утром в четверг оно продлено до 21:00. В столичном регионе из-за шквалистого ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности.