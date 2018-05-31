"Желтый" уровень опасности объявлен в Московском регионе на 1 июня из-за заморозков

31.05.18 12:14

© РИА Новости. Александр Лыскин

31 мая. Interfax-Russia.ru - Заморозки ожидаются в Московском регионе в первую летнюю ночь, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и Подмосковье на 1 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, в ночь на 1 июня температура воздуха в Москве опустится до плюс трех градусов, в Московской области - до нуля, местами до минус трех градусов. Днем в столичном регионе будет прохладно, воздух прогреется до 12-14 градусов. Осадков не ожидается.

"Желтый" уровень погодной опасности действует в столичном регионе с 30 мая из-за сильного ветра. До 21:00 четверга в Москве действует штормовое предупреждение.