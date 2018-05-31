Сильный ветер с дождем и грозами ожидается в Омской области

31.05.18 12:57

© РИА Новости. Игорь Лаухин

31 мая. Interfax-Russia.ru - Ветер до 25 метров в секунду прогнозируется в ближайшие сутки в Омской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Усиление ветра до 20-25 метров с секунду синоптики прогнозируют в ближайшие два-три часа. Такая погода сохранится до конца дня и ночью 1 июня, отмечается в сообщении. Местами пройдут грозы и дожди.

Гражданам советуют не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность, а водителям - правила дорожного движения и скоростной режим.

Это уже пятое предупреждение об усилении ветра за последние две недели.