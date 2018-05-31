Тепло придет на Урал лишь в середине июня - синоптик

31.05.18 12:35

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Такой холодный май на Урале, как в текущем году, в последний раз наблюдался треть века назад, сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в четверг.

"В истории наблюдений такой холодный май был в последний раз в 1985 году, особенно холодной была вторая половина месяца и вся первая декада июня - интенсивные заморозки, вымерзали семена яровых", - отметила Г.Шепоренко.

Она пояснила, что в апреле и мае атмосферные над Уралом часто перемещались холодные атмосферные фронты и циклоны, которые приводили к сильным ветрам.

"Преобладали северо-западные потоки воздуха, дирижировал обширный тропосферный циклон, центр которого мигрировал в районах Карского моря и Таймыра и обусловливал вторжение холодных воздушных масс", - уточнила синоптик.

По ее словам, погода улучшится к концу первой декады. Устойчивое повышение температуры ожидается после 10-12 июня, прогнозируется плюс 20-25 градусов днем и 9-12 градусов ночью.

"В ближайшие дни это (потепление - ИФ) вряд ли случится, потому что над нами проходит циклон, он принесет очередное похолодание до заморозков, осадки ожидаются в северных и горных районах, и даже не исключается, что в Екатеринбурге. Осадки могут быть смешанного типа - где-то дождик, где-то пролетит снежинка", - сказала Г.Шепоренко.