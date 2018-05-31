Научно-просветительская конференция, посвященная наследию Гранина, открылась в Петербурге

31.05.18 13:31

© РИА Новости. Игорь Руссак

31 мая. Interfax-Russia.ru - Подготовка к году Даниила Гранина, который пройдет в год 100-летия писателя, в 2019 году, должна раскрыть для граждан его литературное наследие, заявила заместитель министра культуры Алла Манилова.

"Мы будем исследовать наследие Гранина и говорить, что мы его любили. Сама подготовка к Году должна стать важной для граждан и раскрыть его наследие", - отметила А.Манилова на научно-просветительской конференции, посвященной Д.Гранину, в Петербурге в четверг.

По ее словам, все мероприятия юбилейного года должны быть посвящены "разным граням Гранина". "Он был писателем, открыл вкус и прелесть науки, был воином, это и важный для Европы человек, он прививал вкус к милосердию и защищал наше культурное наследие", - сказала замминистра.

Она добавила, что все 85 регионов РФ готовят мероприятия к году Гранина.

В свою очередь дочь писателя Марина Чернышева-Гранина обратила внимание на пропаганду интереса к работе в творчестве Д.Гранина.

"Это была пропаганда интересной работы. Сейчас говорят: "поскорее бы пятница". Разве можно так говорить? Труд это радость жизни, об этом нужно говорить с молодежью. Сегодня почти нет книг о науке", - отметила М.Чернышева-Гранина.

Она предложила сосредоточиться не на создании премии имени Гранина, а стипендии, которая бы стимулировала писательский труд.

Председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко напомнил, что Законодательное собрание вчера приняло решение разрешить досрочно повесить мемориальную доску на доме, где жил Д.Гранин.

"Есть человек, который обещал заняться сбором средств. Кроме того, в честь Гранина будет назван один из красивейших уголков Петербурга. Это сквер, ограниченный Гангутской и Гагаринской улицей и Соляным переулком. С Петроградской стороной не сложилось", - отметил К.Сухенко.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Д.Гранина.

"Учитывая выдающийся вклад Д.Гранина в отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: правительству РФ образовать оргкомитет по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.Гранина и утвердить его состав; обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.Гранина", - говорится в указе.

Президент также порекомендовал правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы: о присвоении имени Д.Гранина скверу в Санкт-Петербурге; об установлении мемориальной доски на доме, где жил Д.Гранин; о создании культурно-просветительского центра Д.Гранина в одной из библиотек г. Санкт-Петербурга.